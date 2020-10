Cristiano Ronaldo stasera non è stato della partita e la Juventus ha perso 2-0 in casa contro il Barcellona. Se scrivendo "Ronaldo" o CR7 nelle stringhe di ricerca di Twitter i risultati parlavano di Ronaldo e la sua uscita di oggi su tamponi e coronavirus, dopo il match dell'Allianz Stadium il tenore dei commenti social su di lui è ben diverso. Da più parti, juventini, non juventini e antijuventini, il messaggio è chiaro: senza il fuoriclasse portoghese la Juve è una squadra inadeguata in certi palcoscenici. Oltretutto qualcuno fa notare un dato significativo: senza Ronaldo la Juve ha vinto solo una partita su quattro!

Nella gallery qua sotto una selezione di tweet sulla mancanza di Cristiano Ronaldo e i suoi effetti sulla squadra di Pirlo