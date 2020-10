Senza Ronaldo è tutta un'altra Juve. Non serviva la partita di ieri contro il Barcellona in Champions League per confermare l'importanza di un giocatore come Cristiano Ronaldo per la Juventus, come per qualsiasi squadra possa godere del suo talento. Eppure, i numeri sono chiari ed evidenziano come il portoghese sia sempre speciale e necessario, specialmente in questo momento di cambiamento: come scrive la Gazzetta, la Juve con CR7 ha vinto il 67% delle partite giocate (61 su 91), percentuale che scende sensibilmente senza di lui e arriva al 55%, 10 partite su 18 (poi 3 pareggi e 4 sconfitte).