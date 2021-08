C'è una vita dopo? La Juve deve dimostrarlo. Sul campo. Con i fatti. Perché se CR7 ha lasciato Torino, ci sono tanti big che restano. A partire da Paulo. Sarà lui, il numero dieci, a prendere in mano definitivamente questa squadra: adesso non ci sono più dubbi, a prescindere dal rinnovo sul tavolo che in qualche modo verrà formalizzato.Come racconta Tuttosport, Allegri è stato chiaro: adesso ogni giocatore deve fare qualcosa in più. I gol nelle gambe ci sono, ma il vuoto lasciato da Ronaldo va colmato e bisogna fare in fretta. Dybala adesso ha una responsabilità pesante ma anche una maggiore libertà di esprimersi, di essere al centro del progetto così come aveva richiesto in sede di mercato.Ecco, a tal proposito potrebbe anche cambiare qualcosina senza Cristiano. Tatticamente, almeno. Allegri potrebbe infatti pensare a nuove soluzioni tattiche, senza il "fardello" di un giocatore meraviglioso in zona gol, ma che limitava i movimenti e costringeva soprattutto gli esterni a dare una grossa mano in fase difensiva. Il 4-2-3-1, modulo in cui Dybala ha dato il meglio di sé, ora non è utopia.A proposito di utopia: sembravano tali i discorsi sul rinnovo di Dybala. E in realtà le parti si avvicinano ulteriormente con l'addio di Ronaldo. Il motivo? 58 milioni risparmiati sull'ultimo anno di ingaggio di Cristiano potrebbero consentire alla Juve di fare un passo verso Paulo.