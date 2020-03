Uno, due, tre. Sarri fa la conta dei disponibili. Non c'è emergenza, ma è chiaro che un po' di apprensione le ultime situazioni l'hanno data. Eccome. A partire da quella relativa a Cristiano Ronaldo: il portoghese è ancora a Madeira, dove sua madre è stata ricoverata in terapia intensiva (è cosciente) in seguito all'ictus subito questa mattina.Senza Ronaldo, chiaro che avanzi il Pipita Higuain. Ed è altrettanto chiaro che si vada a cambiare modo di attaccare e interpretare la partita, non necessariamente però il modulo da utilizzare. Verso il Milan, nelle intenzioni dell'allenatore toscano resiste il 4-3-3 che si trasforma in 4-4-2 in fase di non possesso. Apprensione attorno alle condizioni di Buffon: un fastidio alla schiena l'ha tormentato per tutta la settimana, non dovesse farcela ci sarebbe comunque Szczesny. Davanti al polacco, Danilo-De Sciglio per l'out destro; altro ballottaggio tra Rugani-De Ligt per affiancare Bonucci, mentre sulla sinistra è certo del posto Alex Sandro. A centrocampo, Bentancur in vantaggio su Ramsey con Pjanic confermato in regia; a sinistra, con il solito movimento a coprire l'intera fascia, Matuidi più di Rabiot. Davanti Dybala è certo, praticamente sicuro pure Higuain. In attesa di Ronaldo.