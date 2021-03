13







di Nicola Balice

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Quasi impossibile non accettare l'idea che se ne parli e se ne parlerà ancora a lungo. Questo non vuol dire che ci sia almeno un'altra situazione che comunque vincola le scelte di mercato e programmazione dalle Juve. Quella legata a Paulo Dybala. Ormai sul mercato senza troppi giri di parole. Almeno per ora, perché poi la situazione può di nuovo cambiare. Il rinnovo? Per ora è congelato. Resta il botta e risposta con Andrea Agnelli di dicembre, resta soprattutto un contratto ancora in scadenza al 30 giugno 2022 e una stagione di fatto persa tra un guaio fisico e l'altro. Ora la priorità è tutta rivolta al campo, per mille motivi è necessario che Dybala torni al suo posto, per aiutare la squadra e rimettersi in mostra. Ma prima che venga ricalendarizzato un incontro con Jorge Antun, allo stato attuale si sta battendo il mercato in lungo e in largo alla ricerca della soluzione più giusta per tutti, la risoluzione del contenzioso tra Dybala e la Star Image riguardo i diritti di immagine agevolerà nuove trattative. Con almeno quattro opzioni su cui si sta riflettendo, destinate anche ad aumentare strada facendo. Scopri in gallery le quattro opzioni già in fase di valutazione