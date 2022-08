Il commento di Gianni, direttore di calciomercato.com, sulla situazione del centrocampo della"A centrocampo, Pogba garantirebbe il vero salto in avanti: lui al meglio, come in realtà non si vede da almeno 2 stagioni, cambia una squadra, non un reparto. Ma Pogba non c’è e la Juve resta al momento la somma di tante cifre che non fanno un reparto, assemblate da chi sembra non conoscere le regole del calco e le necessità degli allenatori. Paredes sarebbe un buon collante, ma prima deve uscire Arthur (anche a costo di pagargli parte dello stipendio, purché qualcuno se ne accolli il prestito). A oggi, senza Paredes e con Pogba rotto, la situazione è la stessa della scorsa stagione: pesantemente deficitaria".