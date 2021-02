Mentre la Juventus ieri sera perdeva a Oporto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, stasera nella sua tana, l'Allianz Stadium, andava in scena un match dei sedicesimi di Europa League: quello tra Real Sociedad e Manchester United, disputato in campo neutro come molte sfide europee che vedono coinvolte squadre inglesi in trasferta in periodo di varianti Covid. E per l'appunto l'impianto torinese è stato designato per questa partita, che non ha visto però Paul Pogba calcare il campo che fu suo pochi anni fa, dato che il Polpo è infortunato. Senza di lui, comunque, lo United ha spadroneggiato: 4-0 rifilato alla squadra basca, con doppietta di Bruno Fernandes e i gol di Marcus Rashford e Daniel James.