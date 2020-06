Emiliano Viviano, a TMW, parla anche di Maurizio Sarri: "Se si prende Sarri dopo quattro anni di Allegri che ritengo ottimo e un po' sottovalutato allenatore, ma che fa un gioco differente, e si giudica subito dopo due finali perse è un errore alla base. La Juve ha scelto Sarri perché vuole dare un'impronta calcistica alla filosofia Juventus e ci vuole tempo, io credo che i dirigenti l'avessero preso in considerazione. Sono contentissimo che la Coppa Italia l'abbia vinta il Napoli di Gattuso, una delle migliori persone del calcio, ma senza pandemia, lo dico sinceramente, avrebbe vinto la Juventus. Comunque c'è anche un lato positivo: non prendono gol da quattro-cinque partite di fila dopo anni. Poi, sì, ci sono quattro-cinque giocatori che forse Sarri vorrebbe diversi. Il suo credo nella carriera è stato difesa alta e squadra corta, con gli attaccanti che pressano. Oggi diventa difficile far fare quel lavoro a Higuain, Ronaldo o Dybala, di conseguenza la squadra si abbassa e viene meno la filosofia del Sarri allenatore da vent'anni. Fa tutto parte di un processo in cui anche lui fa lavoro di lima. Ricordo che il Napoli di Sarri non si abbassava mai".