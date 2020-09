Privo di Zlatan Ibrahimovic, alle prese con il coronavirus, il Milan supera non senza qualche apprensione il preliminare di Europa League contro la talentuosa squadra norvegese del Bodo Glimt. A San Siro gli ospiti si portano addirittura in vantaggio con Kasper Junker. A ribaltare la situazione ci pensano Hakan Calhanoglu con una doppietta e il giovane Lorenzo Colombo, sostituto di serata proprio di Ibra. Jens Petter Hauge riporta il Bodo Glimt sotto di un gol, ma alla fine il punteggio resta di 3-2 per il Milan, che nei playoff affronterà i portoghesi del Rio Ave, reduci dal successo ai rigori sul Besiktas.