La Juve si prepara per l'Atletico Madrid. Di fronte si troverà la nuova versione degli spagnoli, che il club sul proprio sito ufficiale racconta così: "L’Atletico Madrid disputerà la prima Champions League senza Antoine Griezmann dal 2013/14. Tra gol e assist, il francese ha preso parte al 54% dei gol dell’Atletico nella competizione (19 gol, sette assist) tra settembre 2015 e marzo 2019.



DIEGO COSTA - 9 SU 13 Diego Costa ha segnato nove gol in 13 partite con l’Atletico Madrid in Champions League, realizzando in media una rete ogni 99 minuti e convertendo in rete il 26% dei tiri effettuati. Al Chelsea, ha segnato solo due gol in 15 partite di Champions, con una media di una rete ogni 586 minuti e una percentuale realizzativa del 5%.



GIOVANE FELIX - Il giorno della partita, l’attaccante dell’Atletico Joao Felix avrà 19 anni e 312 giorni. Dovesse segnare, diventerebbe il quinto giocatore portoghese più giovane a segnare in Champions League dopo Miguel (17 anni 327 giorni), Gonçalo Guedes (18 anni 350 giorni), Manuel Fernandes (19 anni 255 giorni) e Hugo Viana (19 anni 302 giorni). Cristiano Ronaldo, segnò il suo primo gol in Champions League a 22 anni e 64 giorni".