Voleva Lukaku e gliel'hanno preso. Cercava un centrocampista di qualità ed è arrivato Eriksen. Risultato? Terzo posto (per ora), -11 dalla Juve e l'ultimo ko contro il Bologna che ha scatenato il caos.- Dopo la sconfitta col Bologna Conte si è arrabbiato, anche con la squadra ha spiegato Marotta.. E' una squadra schematica e con poca qualità, l'allenatore continua a difendere i giocatori ma con tutte le sue direttive non riesce neanche a fargli esprimere al meglio. Un esempio? Eriksen e Skriniar, due campioni che passati dalle sue mani stanno diventando irriconoscibili.- "Non siamo una grande squadra" ha detto dopo il ko col Bologna. Con Handanovic, de Vrij, Eriksen e Lukaku? L'impressione è che la squadra sia forte eccome, per questo fanno ancora più rumore l'eliminazione al primo turno di Champions e al secondo di Coppa Italia.. Conte ha detto che vorrebbe giocatori che soffrissero almeno l'1% di quanto fa lui. Magari soffrono davvero però, a non riuscire a esprimere il proprio gioco. E se la colpa fosse di Conte? In quel caso, potrebbe essere Conte il problema dell'Inter.