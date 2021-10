Attorno a Kaio Jorge c'è molta curiosità. E non potrebbe essere altrimenti: è arrivato quest'estate dal Brasile ma prima di poter scendere in campo con la maglia bianconera ha dovuto aspettare i minuti finali del derby col Torino pre-sosta. Dopodiché, una bella ora di amichevole contro l'Alessandria. Neanche 90 minuti in totale, insomma, e solo cinque minuti in gara ufficiale. Se in più ci mettiamo tanta intraprendenza e qualche giocata interessante, è normale cheAd aumentare la "curiosità" attorno a Kaio Jorge hanno contribuito altri due fattori. Innanzituttoche continua a tenere libero uno slot in attacco per un attaccante tecnico. E poi, che nelle sue recenti dichiarazioni, non ultima la conferenza stampa di oggi pre-Roma, gli ha affibbiato definitivamente un epiteto: SVEGLIOCosì Allegri continua a definire Jorge: un ragazzo bravo e sveglio, ha detto in particolare oggi. E che sarà sicuramente un'arma per le prossime gare (sempre Max dixit). Quindi non ancora domani all'Allianz Stadium, probabilmente, dove le maglie dell'attacco dovrebbero essere una faccenda tra Chiesa, Kean e il rientrante Morata (nulla vieta, in ogni caso, una comparsata nel finale) maFinalmente, nelle settimane a venire, potremo iniziare a osservare le qualità del ragazzo. E di riflesso e conseguenza, farci una prima idea circanel portare talenti alla Juve.