Nella difesa della top 11 del 2020 stilata da Opta, e basata sui propri dati, è stato inserito anche ​Matthijs de Ligt. Questa la motivazione: "65% - Matthijs de Ligt vanta una percentuale di vittorie del 65% in Serie A nel 2020; senza di lui la percentuale di successi della Juventus scende al 36%, mentre la media gol subiti con lui in campo é 1.0 a partita (1.4 senza di lui). Chiave". Numeri che dimostrano l'importanza di Matthijs de Ligt in campo per la Juventus.