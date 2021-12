Piano piano la Juve riparte. Dopo le vacanze invernali, il club bianconero è tornato a lavorare alla Continassa nella giornata di ieri. Quasi tutti presenti, tranne i sudamericani arrivati oggi, Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini, negativo ma costretto all'isolamento domiciliare essendo stato a contatto con una persona positiva al Covid-19. Come scrive il Corriere dello Sport, il capitano bianconero dovrebbe tornare a disposizione a questo punto da lunedì, lasciando quindi con ogni probabilità via libera alla coppia di difensori centrali composta da Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci almeno contro il Napoli, prima partita ufficiale del 2022 bianconero in programma giovedì 6 gennaio alle 20.45. Alla Continassa sono stati svolti solo allenamenti individuali, replicati anche oggi in occasione della doppia sessione in programma.