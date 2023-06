La "protesta" è partita. E ancora prima, in verità, degli sviluppi di questo mercoledì 7 giugno. Come racconta La Repubblica, infatti, negli ultimi giorni alla Continassa sono arrivate le comunicazioni di diversiintenzionati a non rinnovare il proprioall'in caso di permanenza sulla panchina di Massimiliano(uno scenario che di fatto si è concretizzato già quest'oggi, con le dichiarazioni al proposito di Maurizio).Ad ogni modo, secondo il quotidiano,. Già la scorsa estate, infatti, ci fu un calo sensibile di tifosi con il "posto fisso" sugli spalti, e in ogni caso sarebbe praticamente impensabile oggi assistere a un'inversione del trend in assenza di nuovi acquisti di spessore, e al termine di una stagione tormentata sotto tanti punti di vista.: la speranza, quindi, è che la situazione cambi quanto prima anche su questo fronte, per far sì che Madama possa ritrovare il giusto feeling con il suo popolo.