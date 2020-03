L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa del Lille, esponendo i suoi dubbi sul ritorno di Champions League contro la Juve in programma a Torino il 17 marzo: “Se abbiamo garanzie sanitarie? No, non ho alcuna informazione su questo tema. Abbiamo appena finito la partita perciò non ho una risposta”



SUL KO CONTRO IL LILLE – “Siamo partiti con un motore diesel. Abbiamo sofferto il pressing della squadra avversaria per i primi 30 minuti, ci siamo schiacciati troppo dietro. Sul finale siamo andati meglio, anche grazie ad una buona occasione di Toko Ekambi. Nella ripresa abbiamo fatto viaggiare il pallone più in verticale”.