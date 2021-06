La Juventus, il Real Madrid e il Barcellona vedono annullare "da qui a nuovo avviso" qualsiasi procedimento disciplinare a proprio carico da parte della Uefa. Alla fine il braccio di ferro tra i club ideatori del progetto SuperLega e il presidente dell'organo calcistico europeo Aleksander Ceferin si è concluso (almeno per adesso) con il completo "cessate il fuoco" da parte della Uefa. Nessuna esclusione dalla prossima Champions League, dunque, per Juve, Real e Barça, dopo che in effetti in questi giorni sono circolate notizie di tribunali pronti a impedire qualsiasi divieto o sanzione da parte di Ceferin ai club.

In attesa di futuri eventuali sviluppi, queste sono le reazioni immediate dei tifosi juventini alla notizia: