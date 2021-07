Quest'estate la Juventus dovrà prendere delle decisioni ben precise in sede di mercato, dovendo capire in particolare su quali giocatori puntare non solo per il primo anno del nuovo corso allegriano, ma anche per gli anni a venire, per poter pensare di metter su un nuovo ciclo vincente. Uno dei nodi da sciogliere è quello relativo al ruolo in rosa di Paulo Dybala, alle prese con un difficile rinnovo del contratto in scadenza l'anno prossimo (stessa scadenza di quello di Cristiano Ronaldo).

Questa l'opinione in merito di Luciano Moggi: