Il magistratex Pubblico Ministero tra i più attivi e noti della Procura di Torino, membro del Tribunale Federale Nazionale (sezione tesseramenti), ha commentato la sentenza sulle plusvalenze inflitta alla Juventus in un'intervista rilasciata a Tuttosport.La penalizzazione di 15 punti è in linea con il principio di afflittività che deve avere la penaha ritenuto, sulla base di una articolata motivazione, che il fatto fosse grave proprio per la reiterazione nel tempo. E quindi alla gravità del fatto segue una pena proporzionata. Si fa esplicito riferimento a “natura ripetuta”, a “violazione di principi di verità e correttezza”. Non sono stupito. Ancorché fossi un tifoso della Juventus, valuto la sentenza da un punto di vista strettamente tecnico e oggettivo"."La quantificazione della pena è rapportata a dei parametri che ad esempio nel codice penale sono indicati da un articolo specifico in cui si fa riferimento alla gravità del fatto, alla personalità di chi ha commesso l’illecito. Criteri che all’uomo comune sfuggono e che però la Corte ha preso nella dovuta considerazione valutando anche i mezzi attraverso cui i tesserati della Juventus sono arrivati a commettere questo reato."Si parla senza tenere conto di quello che è il parametro al quale il giudice si deve rapportare, cioè a una norma del codice della Giustizia Sportiva: l’articolo 8 (comma 1, lettera g), statuisce che se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso, allora è fatta scontare in tutto o in parte nella stagione seguente. Questo significa che il principio prevede che la sanzione sia irrogata subito.sia in prospettiva delle ambizioni di arrivare alle coppe europee. Se la Juventus fosse stata ultima in classifica con distacco, i 15 punti in meno li avrebbe scontati nella prossima annata".."Dipende da quanto riterranno di infliggere. Secondo me per un principio di equità ed equilibrio, in caso di altra penalizzazione, questa sarebbe da scontare adesso. Nella prossima stagione, invece, solo nel caso in cui la Juve si venisse a trovare in una situazione tale da far presupporre la possibilità di retrocessione"."Sono tutti illeciti sportivi: il pugno che dà il calciatore sul campo così come il comportamento che ha tenuto la Juventus sulla base di quella che è la ricostruzione dei fatti. Dunque la regolamentazione del codice della Giustizia Sportiva è uguale per tutte le fattispecie"."La Procura federale ha trasmesso gli atti chiedendo la revisione del processo trenta giorni prima dell’udienza, non è che hanno depositato gli atti la mattina stessa! Non confondiamo la fase inquirente con la fase decidente. Qua le prove sono cristallizzate, vengono portate al giudice a cui si dice: queste sono le prove, decidi"."Il giudice della Giustizia sportiva ha ricevuto intercettazioni che sono state acquisite nell’ambito del procedimento penale e le può valutare liberamente. Non è la prima volta che succede, c’è giurisprudenza granitica su questo punto. Si parte dal presupposto che quelle intercettazioni non arrivano attraverso una captazione casuale o illecita.Non è che una mattina s’è alzato il Procuratore Generale della Procura di Torino e ha detto: siccome non ho niente da fare, intercetto la Juventus.Risalgono a 4 anni fa e giungono da un contesto in cui sono state captate perdendo il senso della loro continuità.Se fosse animato da chissà quanta acredine sarebbe andato avanti all’infinito. Inoltre, secondo dato: quest’indagine è gestita da tre pubblici ministeri. Io ho fatto parte della Procura di Torino e so benissimo cosa significa fare una indagine attraverso un pool: ogni decisione viene presa collegialmente. Adesso, se io fossi uno degli altri due componenti del pool, mi sentirei indignato. Credete che un magistrato sia succube di un altro? Ciascuno ragiona con la propria testa. E poi, peraltro, sarebbero due contro uno. Questo è importante.E ancora: si ricordi che il Pm ha il dovere di fare indagini che mirano all’accertamento della verità anche se sono a favore dell’indagato. Non siamo al bar, non ragioniamo con le passioni e non ci facciamo condizionare da emozioni e sentimenti. Comunque il pubblico ministero non può essere ricusato"."L’articolo 12 bis dello statuto del Coni spiega che il Collegio è composto da giudici che operano all’interno del Coni e sono scelti tra esperti di diritto, professori in materie giuridiche, avvocati abilitati alla professione di fronte alle magistrature superiori, cioè abilitati a stare in Cassazione, avvocati dello Stato, magistrati. Saranno scelti in base alla ripartizione interna del Collegio di garanzia. Ci sono varie sezioni e una di quelle sezioni dovrà decidere la composizione. C’è un regolamento interno specifico: ogni sezione ha la sua competenza. Q