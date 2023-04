Continua l'attesa di tutto il mondo Juve riguardo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del club in merito al possibile annullamento della penalizzazione. Il dibattimento c'era stato nella giornata di ieri senza però arrivare a una conclusione. Il verdetto era atteso verso l'ora di pranzo ma tutto è stato rimandato. Non si dovrebbe comunque arrivare a domani per sapere l'esito del ricorso bianconero. Una decisione ufficiale è prevista entro questa sera.