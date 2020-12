Non sono arrivate posizioni ufficiali da parte di Gabriele Gravina e della Federcalcio sulla sentenza Coni su Juventus-Napoli, ma le preoccupazioni ci sono e sono importanti. Questo il racconto della Gazzetta dello Sport: "La Federcalcio non ha fatto salti di gioia per la decisione di Frattini e delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia. L’irritazione riguarda soprattutto la difesa della diga del protocollo, ritenuta fondamentale per il prosieguo del campionato. La preoccupazione della Lega è che si sia rotto un argine e che un caso Juve-Napoli possa riproporsi con nuovi ricaschi sulla giustizia sportiva e sull’andamento del campionato.".