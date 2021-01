Il Collegio di Garanzia del Coni il 22 dicembre aveva emesso la sentenza su Juventus-Napoli che dava ragione al club di De Laurentiis e imponeva di annullare ogni decisioni di Lega Serie A e tribunale federale (vittoria Juve a tavolino, penalità in classifica per la squadra di Gattuso) disponendo di trovare una data per recuperare il match mai disputato il 4 ottobre.

Oggi lo stesso Collego ha appena pubblicato le motivazioni di quella sentenza. In sintesi sostiene questo: il Napoli non ha avuto una condotta premeditata per non partire per Torino, bensì si è attenuto alle direttive della Asl, che è "superiore" rispetto alle normative della Figc.

Qui invece trovate il TESTO INTEGRALE della sentenza