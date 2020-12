1









“Eravamo in buonafede. Mi sono già espresso. Ripeto, eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve. Sentenza giusta”. Così Rino Gattuso ha commentato la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha ribaltato la sentenza della Corte d'Appello, togliendo alla Juve la vittoria a tavolino e al Napoli il punto di penalizzazione. Parole che qualcuno ha voluto leggere come una risposta anche alla Juve e allo stesso Agnelli, oltre al giudice Sandulli che aveva accusato duramente il Napoli.