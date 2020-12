Nel pomeriggio di oggi è attesa la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sulla partita Juventus-Napoli, mai giocata e risolta dal Giudice Sportivo (e dalla corte d'appello federale) con un 3-0 a tavolino per la Juve e punto di penalizzazione in classifica per la squadra partenopea. Nel frattempo dal capoluogo campano filtrano dettagli sul ricorso: come riporta Il Mattino i legali del Napoli hanno depositato un ricorso di 32 pagine, protocollato con il numero 01176. Dal loro punto di vista, si tratta di una sentenza illogica non suffragata da prove di malafede.