Giustizia è fatta! Accolto il ricorso del Napoli: Juve-Napoli si gioca e tolto il -1. Sentenza dedicata a tutti quelli che avevano brindato e gioito in anticipo.! #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) December 22, 2020

Carlo Alvino, al centro delle polemiche per essere stato menzionato esplicitamente nell'audio di Insigne e Lombardo come "twittatore a comando" contro l'arbitro Massa, non ha commentato l'accaduto che lo riguarda ma non ha esitato a pubblicare un tweet di esultanza per la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.