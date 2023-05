Se la penalizzazione inflitta ai danni della Juve sul caso plusvalenze non bastasse per escluderla dalla Champions League o dalle coppe, la Procura della FIGC, stando a quanto riporta Tuttosport, si sarebbe lasciata un "jolly" da poter utilizzare. Ovvero il filone sulla manovra stipendi il cui processo inizierà il 15 giugno. Secondo il quotidiano, potrebbe arrivare una nuova sanzione da scontare nella stagione in corso se fosse "utile" per togliere ai bianconeri un posto nelle coppe Europee.