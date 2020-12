In questo momento le sezioni riunite del Collegio di Garanzia del Coni stanno deliberando sul ricorso del Napoli per la mancata partita disputata contro la Juventus il 4 ottobre, con conseguenti decisioni della Giustizia Sportiva non accettate dal club partenopeo.

Questi gli aggiornamenti dal Salone d'Onore del Coni dopo l'udienza di oggi pomeriggio, come riportati dalla Gazzetta dello Sport e da Sky Sport:

DE LAURENTIIS - "Sì, mi aspetto la sentenza entro stasera. Sono risultato positivo al virus il 9 settembre, ho passato 40 giorni a letto, conosco la gravità della pandemia. Se fossimo partiti cosa avrebbero detto gli altri napoletani nel momento in cui la Campania era una delle ragioni più contagiate?".

GLI AVVOCATI DEL NAPOLI - Dopo le riletture delle sentenze di primo e secondo grado da parte del presidente del tribunale Franco Frattini, hanno preso parola gli avvocati del Napoli, Lubrano e Grassani: "La disdetta del volo non vuol dire che il club non fosse pronto a organizzare la trasferta: se non ci fosse stata questa volontà non si sarebbe ripetutamente interpellata l’autorità sanitaria. E se non dai ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità sanitaria, puoi rischiare conseguenze anche sul piano penale. Il Napoli non avrebbe avuto alcuna convenienza da un rinvio visto che era in testa alla classifica dopo due vittorie con la Juve indietro. Quella partita la voleva giocare".

IL PROCURATORE NAZIONALE DELLO SPORT - La chiosa di Alessandra Flamminii Minuto: "Si è trattato di una situazione assolutamente inedita, in un contesto storico particolare e non chiarissimo. Era legittimo per il Napoli interloquire con la Asl. La Corte sportiva d’appello ha fatto il passo più lungo della gamba". Una dichiarazione che ammicca al Napoli.