In un'intervista esclusiva concessa al BN, l'ex difensore di Lazio, Udinese e Parma, Nestor Sensini, ha fatto il punto anche sulla lotta scudetto, dichiarando come la Juve sia fuori dalla corsa.



'Il Milan in questo momento mi sembra più avanti. L’Inter era partita bene ed ora ha avuto un calo dovuto anche dalle due gare di Champions contro il Liverpool. Il Napoli si è ripreso e se la giocherà fino alla fine. La Juve è partita male, ora sta recuperando ma è ancora molto lontano dalla vetta, non credo riesca a raggiungerle. Quando hai tante squadre davanti non è facile perché devono perdere tutte. Chi perderà tra Juve ed Inter resterà definitivamente fuori dalla lotta'.