L'ex giocatore di Parma e Lazio, Nestor Sensini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de IlBiancoNero.com, dove ha parlato anche della finale giocata da Angel Di Maria.'Dopo Messi è stato quello più decisivo insieme a Dibu. Si è procurato il rigore, ha segnato il secondo gol e veniva da un periodo in cui non aveva continuità. Fino a quando è stato in campo è risultato il migliore. In Italia è arrivato da poco ma sono sicuro che darà tantissimo alla Juve'.