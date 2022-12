Intervenuto ai microfoni de IlBiancoNero.com, l'ex calciatore della Serie A Nestor Sensini ha parlato anche di Allegri e della possibilità di vedere Zidane sulla panchina della Juve.'Quando c'è un allenatore non mi piace parlare di chi potrebbe arrivare. Bisogna rispettare Allegri per tutto quello che ha fatto alla Juve. Zidane è uno di quegli allenatori che quando si libera una squadra grande può ambire a quella posizione, è un allenatore appetibile per tante società'.