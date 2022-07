L'ex difensore di Lazio e Parma,, ha rilasciato delle dichiarazioni in, dove sono stati discussi diversi temi, dal mercato a quella che sarà la prossima stagione di Serie A.'La squadra che vince il campionato nella stagione precedente ha sempre un vantaggio. La Juve si sta muovendo molto bene, ha preso. L'Inter chiuderà con qualche colpo importante e io credo che queste tre squadre siano quelle favorite per vincere lo scudetto'.'De Ligt è un giocatore molto importante ed è normale che. Ci sono poi operazioni di mercato che non puoi ostacolare, ma se dovesse partire devi per forza prendere un altro all'altezza. E' un pezzo che se la Juve dovesse perdere, difficilmente verrà sostutuito con uno dello stesso livello'.'Koulibaly mi piace tantissimo. Bremer è un altro che può fare bene ma ogni volta che ho visto giocare. Penso che sia pronto per giocare in un grande club'.'Pogba ha sempre dimostrato che tipo di giocatore è, sia nei club che in nazionale. Non credo che i giocatori si dimenticano di giocare e poi. Al Manchester non ga trascorso bei momenti ma per la situazione che ha vissuto la squadra e non lui'.'Sono due giocatori diversi. Di Maria è un giocatore che vuole sempre puntare l'uomo, andare in velocità, segnare. Può ricoprire diversi ruoli del campo, invece Dybala ha bisogno di giocare, di mettersi di fronte alla porta perchè ha una facilità di calciare che conosciamo tutti. Di Maria può giocare sia a destra che a sinistra e questo è un vantaggio, Dybala è molto bravo a fare gol ma secondo me deve giocare in una posizione più centrale'.'Dybala in qualsiasi squadra andrà la farà giocare bene. Nessuno discute le sue qualità, deve solo trovare continuità e penso che l'Inter possa essere una soluzione fattibile per lui. Hanno giocatori che esalterebbero le sue qualità e potrebbero giovarne tutti e due'.'Mister Sarri è un allenatore che dove è andato ha messo sempre le sue idee. I risultati sono quelli che poi ti portano a restare in alto in classifica e in alcuni momenti ha fatto molto bene, ma potrebbe fare di più con quella rosa'.