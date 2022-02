Stefano Sensi, centrocampista passato dall'Inter alla Sampdoria in questo mercato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Mi manda Mancini, la Samp per tornare anche in Nazionale. Lascio un’Inter che è meglio della Juve. Qui a Genova c’è una salvezza da conquistare. Ho già parlato con Giampaolo, penso di avere le doti giuste per la sua idea di calcio. Io volevo venire in blucerchiato per rilanciarmi e per il prestigio del club, avevo già trovato l’accordo. Diciamo che Mancini mi ha dato quella spinta in più: lui qui ha fatto la storia e mi ha dato lo stimolo giusto”.