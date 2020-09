Stefano Sensi, a Rai Sport, commenta il pari dell'Italia contro la Bosnia: "Sono contento per il gol, però c'è un po' di rammarico per il pareggio. Potevamo fare meglio, potevamo essere più cattivi ma non era facile ritrovarsi dopo dieci mesi. Siamo comunque contenti per la prestazione. Dzeko è un grande giocatore, alcune volte siamo riusciti a portagli via la palla. Dobbiamo migliorare nelle marcature preventive per non subire in contropiede. Lentezza nel verticalizzare? Sì, non era facile perché c'era poco spazio tra le linee".