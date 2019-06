Stefano Sensi torna un nome caldo per il mercato della Juventus, che lo osserva da anni e nel 2016 concluse un’operazione in sinergia con il Sassuolo per prelevarlo dal Cesena. I rapporti tra i bianconeri e i neroverdi sono ottimi e, insieme agli altri affari in ballo (da Demiral a Rogerio fino a Traoré), Paratici è tornato a parlare con Carnevali del centrocampista. Che piace non solo al direttore sportivo ma anche a Maurizio Sarri: la sfida con il Milan è partita, il Sassuolo aspetta un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro per liberare il giocatore.