Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista, ex Sassuolo, ha affrontato diversi temi. Dalla sfida aperta in campionato, al mercato, fino alla crescita dell'Inter con la gestione di Antonio Conte. Eccole sue parole: "Vogliamo dare sempre il massimo in ogni partita, perchè vogliamo stare attaccati alla Juventus. La Lazio sta dimostrando di essere una grande squadra e dalla posizione in campionato si vede. Stiamo lavorando sui nostri errori. Eriksen? Si deve ambientare,può fare la differenza e far fare all'Inter il salto di qualità".