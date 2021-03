Dal sito ufficiale della Juventus: "IL SEMPRE PRESENTE - C'è un giocatore a unificare le due sfide giocate a grande distanza. Tanto nella partita dello Stadium quanto in quella del Delle Alpi, datata 23 ottobre 2001, a difendere la porta della Juventus c'è Gigi Buffon. Nel primo caso subisce un gol da parte di Clayton, peraltro ininfluente perché i bianconeri riescono a rimediare allo svantaggio e a vincere 3-1. Nel 2017, il numero 1 trascorre una serata tutto sommato serena, intervenendo con sicurezza su una conclusione centrale da parte di Tiquinho Soares, mentre in due altre possibili occasioni gli attaccanti avversari arrivano a tu per tu ma non inquadrano la porta. LA PRESENZA DI PAVEL - Oltre a Buffon, c'è un altro uomo presente in entrambi gli Juventus-Porto. Nel 2001 Pavel Nedved è alla sua prima stagione in bianconero e proprio la gara in Champions League è una delle più convincenti del suo primo periodo. La rete del 3-1, che chiude la gara, nasce da una sua azione di pressing che gli permette di rubare palla a Hugo Iborra e di consegnarla a David Trezeguet per un comodo tocco a porta vuota. Sedici anni dopo, da vicepresidente della Juventus, Nedved assiste con attenzione alla fase di riscaldamento della squadra, riassaporando il profumo delle grandi notti europee".