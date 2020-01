Gli strappi si ricuciono, soprattutto se in una coppia c'è chi sa fare un passo indietro. Nel controverso passato, che s'è fatto meraviglioso presente, di Sarri e Ronaldo non si fa fatica a capire chi ha dovuto retrocedere in termini di orgoglio: è stato il tecnico a rimettere CR7 al centro del suo villaggio tattico.Cambiando radicalmente il potenziale offensivo della Juventus.Non fa nessun effetto allora, se non strappare al limite un sorriso, il fatto che alla fine decida Cristiano. Se sta bene o se sta male, se gioca o se sta fuori. Sarri ne ha parlato così in conferenza : "Risolti i problemi fisici che aveva, mi sembra in un momento straordinario, i numeri parlano per lui a livello realizzativo ma anche quelli che sta esperimento in partita". Tutto vero, e tutto incredibile. Anche per uno come Cristiano, andato a 22 all'ora in 1100 metri di campo. Comunque, domani i due parleranno: mister Ronaldo darà un assist verbale a mister Sarri, insieme decideranno se la Coppa val bene il fuoriclasse. Sensazioni? Come dice il tecnico, è "in grande salute fisica". Privare la Juventus e Ronaldo di questo magic moment non sarebbe il massimo.