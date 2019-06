Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Incalzato sul possibile arrivo alla Juventus di Maurizio Sarri, l'allenatore fiorentino ha risposto così: "Lo conosco bene, perché è toscano come me. Ha fatto una carriera straordinaria, si è guadagnato tutto e quindi gli auguro il meglio perché se lo sta meritando a suon di risultati".



IL MERCATO - Sul mercato della Spal, Semplici aggiunge: ""Qualche giocatore partirà, è giusto così perché hanno dimostrato di valere altre piazze. Con la società siamo d'accordo, cercheremo di reinvestire nelle nostre idee. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, ma abbiamo i mezzi per confermarci".