Partita senza storia quella tra Cagliari e Juventus, i bianconeri hanno risposto con un 3-1 in Sardegna all'eliminazione dalla Champions League. Nel post partita l'allenatore rossoblù Leonardo Semplici ha parlato così a Sky Sport: "Ci siamo esposti troppo concedendo ripartenze e senza avere la giusta distanza tra i reparti. Oggi la Juve ha avuto i suoi meriti ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. E mi prendo la responsabilità. Sapevamo che la Juve sarebbe stata arrabbiata, non volevamo lasciargli la possibilità di palleggiare. Il contatto Cragno-Ronaldo? Non voglio parlare dell'arbitraggio, vado avanti per la mia strada".