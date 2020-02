Riscaldamento in corso!



Juve e Fiorentina si ritrovano l'una contro l'altra dopo le polemiche dello scorso fine settimana. Questa volta a scendere in campo sono le rispettive formazioni Primavera per le semifinali di andata di Coppa Italia. Il match si gioca allo stadio Artemio Franchi e in tribuna è atteso anche il presidente viola Rocco Commisso. La Juve Primavera ha già battuto la Fiorentina in campionato due settimane fa con il risultato di 2-1 (reti di Ranocchia e Moreno).45' Fine primo tempo: Juve in vantaggio 1-0 gol di Ahamada44' GOL JUVE! AHAMADA! Fagioli recupera palla sulla destra strappando la palla a Fiorini, scarica per Ahamada che calcia dal limite e l'insacca alle spalle di Brancolini dopo deviazione di Dalle Mura.41' Altro intervento di Beloko a centrocampo. Irruento e falloso. Rischia il secondo giallo.34' OCCASIONE FIORENTINA: Koffi si libera dalla sinistra sul lato corto dell'area, calcia sul primo palo ma trova solo l'esterno della rete. E' la prima vera palla gol della partita33' Angolo per la Fiorentin: Dutu sbuca nella mischia e devia verso la porta ma Israel blocca senza problemi.32' Bell'azione personale di Petrelli che imbecca Da Graca. La conclusione esce a lato ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.26' Colpo di testa di Petrelli che termina alto, era comunque difficile inquadrare la porta.22' Conclusione alta di Kokovec dal limite dell'area.15' Dagli spalti si alza il coro "Juve, Juve va..."14' Prima palla gol per la Fiorentina, la conclusione dal limite di Pierozzi esce a lato di poco.12' Giallo per Beloko, duro fallo a centrocampo su Petrelli. Giusta l'ammonizione.10' Israel devia in angolo un cross proveniente dalla sinistra.1' Si parte. Presenti allo stadio Rocco Commisso, Antognoni e Iachini.44' Ahamada (J)Brancolini, E. Pierozzi, Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Beloko, Fruk, Lovisa, Kokovec, Koffi, Fiorini. a disp. Chiorra, Chiti, Simonti, Marino, Corradini, N.Pierozzi, Agostinelli, Spalluto, Mignani. All. BigicaIsrael; Leo, Gozzi, Dragusin, Anzolin; Tongya, Ranocchia, Ahamada; Fagioli; Petrelli, Da Graca. A disp. Garofani, Ricio, Vlasenko, Ntenda, Leone, De Winter, Moreno, Sekulov, Sene, Dadone. All. Zauli.Paterna di Teramo12' Beloko (F)