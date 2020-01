Il Milan ha battuto 4-2 il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia e in semi incontrerà la Juventus. A differenza di ottavi e quarti le semifinali si giocano in match di andata e ritorno. Prima sfida a San Siro, esattamente tra due settimane, mercoledì 12 febbraio, con i rossoneri di Stefano Pioli che ospiteranno i bianconeri di Sarri. Il ritorno sarà invece giocato all'Allianz Stadium mercoledì 4 Marzo. E cresce già l'attesa per la sfida tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic che si ritroveranno uno contro l'altro dopo gli anni in cui si sono sfidati in Spagna.