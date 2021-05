Semifinale scudetto. La Juventus Primavera femminile si gioca una gara importantissima contro la Florentia, la prima delle final four di Sassuolo. Chi vince affronta Inter o Roma.



AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE:



Juve Women U19-Florentia: 4-0



Marcatori: 15', 44' e 50' Pfattner, 83' Giordano



JUVE U 19 - Soggiu; Bertucci, D'Auria, Caiazzo, Giordano; Giai, Talle; Pfattner, Arcangeli, Berti; Beccari. All. Piccini.



FLORENTIA - Repetti; Testa, Boglioni, Bortolin, Fortunati, Piccini, Giacobbo, Imprezzabile, Stankovic, Accornero, Anghileri. All. Castorina.



Arbitro: Paccagnella di Bologna



LA DIRETTA:



83' GOOOL il poker siglato da Michela Giordano: dribbling in area e destro a chiudere un diagonale all'angolino



50' GOOOL tris Pfattner, sterza sul destro e segna "alla Del Piero"



44' GOOOL Pfattner! Ancora lei, ancora sull'assist di Beccari



15′ GOOOL Pfattner! Verticalizzazione di Beccari, Juve in gol con Pfattner