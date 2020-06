Il calcio riparte, dalla Juve. I bianconeri saranno impegnati venerdì sera contro il Milan, gara valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e visibile in diretta tv su Rai Uno. Ampio prepartita dalle 19:30 su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre; canale 227 del decoder Sky), poi alle 21 il fischio d'inizio. Disponibile in streaming tramite RaiPlay, scaricando l'app ufficiale o collegandosi al sito www.raiplay.it.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.



MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli.