Semestrale Juventus, 'Evoluzione prevedibile della gestione'

Laviaggia verso la giusta direzione, alla giusta velocità. Al di là delle perdite, infatti, il club nella sua relazione semestrale ribadisce che le misure prese per razionalizzare i costi sono quelle giuste e che stanno portando i primi risultati. L'orizzonte a lungo termine, però, é puntato verso il 2026/2027.Alla data della presente relazione, il risultato netto dell’esercizio 2023/2024 è previsto in perdita, superiore a quella dell’esercizio precedente per i citati rilevanti effetti negativi – diretti e indiretti – derivanti dalla mancata partecipazione della Prima Squadra alle competizioni UEFA.. L’indebitamento finanziario netto alla fine dell’esercizio è previsto in significativa riduzione rispetto a quello del 31 dicembre 2023, principalmente per effetto del completamento dell’operazione di Aumento di Capitale.Come di consueto, l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio in corso sarà influenzato dai risultati sportivi e dalla Campagna Trasferimenti 2023/2024.Si segnala infine che il Piano – sulla base delle assunzioni ivi contenute, incluse quelle relative alle performance sportive –