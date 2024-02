Semestrale Juventus, "Decisione della Prima Camera dello UEFA Club Financial Control Body"

Si potrebbe riassumere così l'importanza per ladi accedere nuovamente alle competizioni Uefa - in particolar modo alla nuova Champions League -, per avere di nuovo a disposizione i ricavi delle coppe europee. Una volta ottenuto l'accesso, però, i ricavi non saranno "netti", perché sul club bianconero - come spiegato nella relazione semestrale -, pende la Spada di Damocle della decisione dell'organo di controllo dell'Uefa, come spiegato nella relazione.In data 28 luglio 2023, la Prima Camera dello UEFA Club Financial Control Body (“UEFA CFCB”) ha assunto la decisione con la quale ha definitivamente chiuso il procedimento avviato in data 1° dicembre 2022 volto alla verifica del rispetto del framework regolamentare UEFA da parte di Juventus.La decisione della Prima Camera dello UEFA CFCB ha comportato la risoluzione del Settlement Agreement tra UEFA e Juventus del 31 agosto 2022 e l’esclusione di Juventus dalla UEFA Conference League della stagione sportiva 2023/2024. Per effetto della decisione,, e (ii) potrebbe essere tenuta al pagamento dinel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni delle UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (“CL&FS”); tale importo condizionale sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti della partecipazione alle competizioni UEFA nelle prossime stagioni sportive. I contributi economici pagati dalla Società o trattenuti da UEFA non saranno considerati come costo rilevante per la valutazione del rispetto, da parte di Juventus, dei requisiti di stabilità previsti dalle CL&FS.