Semestrale Juventus: Lindsell Train cede parte delle quote

, società attiva nel campo dell'investimento mobiliare fondata nel 2000 dai due broker da cui prende il nome, ha ceduto parte delle suenella, vedendo scendere la propria partecipazione nel club bianconero. Lo si evince dalla relazione sullaal 31 dicembre 2023 pubblicata dalla stessa Juventus nei giorni scorsi , dove emerge che la novità risale al periodo tra i mesi di ottobre e dicembre 2023."L'11,4% del capitale di Juventus (pari al 6,95% dei diritti di voto) è detenuto da Lindsell Train Ltd. e il 24,8% residuo è rappresentato dalla quota di capitale sociale diffuso presso il mercato (c.d. flottante)" si leggeva nella relazione sul trimestre al 30 settembre 2023, mentre in quella sul semestre che si è chiuso a dicembre viene spiegati che il "9,7% del capitale di Juventus è detenuto da Lindsell Train Ltd. e il 26,5% residuo è rappresentato dalla quota di capitale sociale diffuso presso il mercato (c.d. flottante)".. La società gestisce asset per più di 23 miliardi di sterline (oltre 27 miliardi di euro) e – tra le altre cose – possiede diverse azioni di un altro top club europeo: il