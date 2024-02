Semestrale Juventus, l'aggiornamento del Piano di lungo periodo

Quanto pesano i procedimenti sportivi della... Sì, ma quanto pesano? Ne abbiamo parlato a livello sportivo, di valorizzazione della rosa e di obiettivi, così come a livello di immagine. Nella relazione semestrale del club , invece, il dettaglio economico e il piano del club.Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 ottobre 2023 ha, inter alia, approvato l’aggiornamento del Piano di lungo periodo per gli esercizi 2023/2024 – 2026/2027 (“Piano”), che delinea le linee strategiche per la gestione e lo sviluppo del Gruppo i cui obiettivi sono coerenti con quelli del precedente piano, approvato a giugno 2022.e degli effetti negativi indiretti (costi non ricorrenti e minori ricavi) per gli esercizi 2022/2023 e 2023/2024.Nel corso del primo semestre, sulla base di stime – predisposte tenendo conto dei risultati al 30 giugno 2023 e degli impatti degli eventi successivi al 30 giugno 2023 – è emerso che il primo trimestre al 30 settembre 2023 sarebbe risultato(che rileva ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.). Il Consiglio di Amministrazione, in data 6 ottobre 2023, ha quindi definito le linee guida dimediante la riduzione, senza previo azzeramento, del capitale al minimo legale e il contestuale aumento di capitale sociale, a pagamento, per massimi complessivii (incluso sovrapprezzo) da offrire in sottoscrizione ai soci (l’“Aumento di Capitale”). L’azionista di maggioranza EXOR N.V. ("EXOR”) ha espresso il proprio sostegno all’operazione di Aumento di Capitale, impegnandosi a sottoscrivere la quota di propria pertinenza, pari a circa il 63,8%, manifestando inoltre la propria disponibilità ad effettuare versamenti in conto futuro aumento di capitale.Successivamente, in data 23 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la situazione patrimoniale separata al 30 settembre 2023, da cui è emersa. La citata perdita ha determinato una riduzione del patrimonio netto di Juventus tale da integrare la fattispecie di riduzione del capitale per perdite sotto il minimo legale. Sempre in data 23 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato la proposta di Aumento di Capitale, la cui realizzazione è indicativamente prevista nel primo quadrimestre 2024.Sempre in data 23 ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta di raggruppamento azionario delle n. 2.527.478.770 azioni ordinarie Juventus esistenti in n. 252.747.877 azioni ordinarie Juventus di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, finalizzato a ridurre il numero di azioni in circolazione in previsione dell’Aumento di Capitale e a semplificare la gestione amministrativa delle stesse, migliorando al contempo la percezione del titolo Juventus sul mercato (il “Raggruppamento”).EXOR, rispettivamente in data 27 ottobre e 15 dicembre 2023, ha effettuato a favore della Società (i)