Semestrale Juventus, il ruolo di EXOR

Laé in vendita? Lasarà venduta nei prossimi mesi? Dal terremoto societario dello scorso anno, la voce si propaga a corrente alternate per tornare più o meno virale a seconda del periodo o delle notizie che escono. Una risposta, piuttosto precisa, sembra arrivare da un dettaglio della relazione semestrale del club A pagina 26, riguardo all'aumento di capitale, si può leggere:Si ricorda che l’azionista di maggioranza EXOR, nell’ambito dell’Aumento di Capitale, a, si è impegnato a sottoscrivere le azioni di nuova emissione che non dovessero essere sottoscritte al termine del periodo di offerta. Segnatamente, a seguito dell’impegno a sottoscrivere le nuove azioni in misura proporzionale alla propria attuale partecipazione (pari a circa il 63,8%),In considerazione del fatto che Juventus ed EXOR sono parti correlate e che il suddetto impegno di sottoscrizione è qualificabile come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza (l’”Operazione”) ai sensi del regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento”), e della procedura interna adottata da Juventus, disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com) (la “Procedura”), l’Operazione è stata approvata con il voto favorevole di tutti i membri del consiglio di amministrazione di Juventus, previo parere favorevole vincolante del comitato per le operazioni con parti correlate di Juventus. Poiché l’Operazione supera i parametri di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento e dall’articolo 2 della Procedura, Juventus ha messo a disposizione del pubblico un documento informativo sull’Operazione come disposto dal Regolamento e dalla Procedura, nei termini e secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari.