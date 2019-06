Nelson Semedo è tra i profili accostati alla Juventus per sostituire Joao Cancelo in caso di partenza verso il Manchester City. Secondo quanto riportato da Sport, però, ci sarebbe il forte interesse dell'Atletico Madrid per il terzino destro del Barcellona, che lo valuta almeno 50 milioni di euro. I colchoneros, fino a questo momento, si sono spinti al massimo fino a 30 milioni, mentre i bianconeri per ora non hanno voluto affondare il colpo per il suo acquisto.