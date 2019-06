C'è anche l'Atletico Madrid sulle tracce di Semedo, terzino destro del Barcellona. Il portoghese è finito nel mirino bianconero: la partenza di Cancelo è quasi cosa certa, nonostante le resistenze delle ultime ore da parte del Manchester City, costretto a fare cassa prima di puntre col piatto grosso verso l'esterno ex Inter e Valencia. Stando a quanto riportato Sport, però, i Colchoneros non hanno intenzione di restare a guardare: i madrileni sarebbero pronti a sborsare una cifra vicina ai 30 milioni per prenderlo a titolo definitivo. La richiesta dei catalani è di gran lunga superiore: se ne parla sui 50. E non sarà facile. Anzi.